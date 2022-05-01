Монобанк блокирует карты клиентов: люди остаются без денег

Monobank заблокировал карточки своей клиентки и оставил ее в разгар войны совсем без денег. О своей беде пострадавшая рассказала на форуме Минфина. Она написала гневный комментарий, в котором осудила безответственные действия банка.





Девушка объяснила, что сейчас студентка и не имеет стабильного заработка. А ее родители, обычно помогавшие с деньгами, находятся в заблокированном оккупантами Мариуполе. На двух ныне заблокированных картах Монобанка были все средства пострадавшей: на черной карте – кредитные деньги, а на белой – присланная друзьями финансовая помощь.

«Монобанк заблокировал доступ ко всем картам! В техподдержке ответили, что принято решение прекратить сотрудничество со мной. Деньги нельзя снять даже с белой карты. Сотрудники банка сказали, что сначала нужно погасить долг на кредитке», – написала расстроенная девушка.

Представители банка на комментарий клиентки пока ничего не ответили. Однако в Моно отметили, что уже связались с пострадавшей и уточняют, в чем причина этой досадной ситуации.

Монобанк частично отменил кредитные каникулы

Недовольство клиентов популярного необанка недавно вызвало и новость об изменении правил «кредитных каникул». Monobank, обещавший клиентам освобождение от всех обязательств по кредитам по крайней мере до лета, с апреля снова начал начислять проценты за просрочку.

Правда, процентную ставку в финучреждении снизили до 1,6%, то есть почти вдвое. Льготы и пеню на задолженность также не начисляют. Но владельцы кредитных карт решению Монобанка все равно «не обрадовались».

В банке же в свою защиту заявили, что исправно выплачивают проценты по депозитам. Так что если не будет никакой прибыли от заемных средств, Моно может просто обанкротиться. Тем более что процент уменьшили в разы и пока не требуют от клиентов возвращать долги.