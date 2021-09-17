Фахівці розповіли, чому новий стандарт Wi-Fi може заважати мережам 5G

Wi-Fi і мобільний зв’язок в сучасному світі тісно перетинаються і часто заважають роботі, створюючи перешкоди. Перед початком будівництва на території України мереж 5G виникло безліч проблем, пов’язаних з використанням частот. Зараз влада розглядає діапазон 6 ГГц для 5G. Разом з цим нове покоління Wi-Fi 6Е так само використовує аналогічні частоти, які дозволяють видавати швидкість до 10 Гбіт.





Експерти вважають, що Wi-Fi і мережі п’ятого покоління можуть не тільки стати конкурентами, а й будуть заважати роботі. Проблему можна було б вирішити, якщо б в Україні використовували класичний діапазон частот. Але і тут не все так просто.

Хто виграє?

Діапазон частот 6 ГГц сьогодні використовується не тільки мережами п’ятого покоління. Незважаючи на те, що Wi-Fi має обмежену дію по покриттю, передавачі сигналу можна знайти практично в кожному будинку і громадському місці. Зараз Wi-Fi займає середній діапазон від 5925 до 6425 МГц, однак до 2023 року Всесвітня конференція радіозв’язку може підняти це значення. Якщо представники всіх країн приймуть рішення, то воно, без сумніву, вплине на розвиток 5G в усьому світі.

Фахівці відзначають, що таке рішення не дозволить Wi-Fi і 5G працювати нормально через постійні перешкоди на частотах. У великих містах перешкоди будуть відчуватися ще більше, адже там Wi-Fi використовується повсюдно.

На замітку! Wi-Fi 6E є прямим розвитком мереж, а приставка «Е» перекладається як «Розширений». Даний стандарт не має ліцензії, але дозволяє працювати на частотах понад 6 ГГц. В даний час мережі працюють на класичній частоті від 2.4 ГГц до 5 ГГц. Нова версія дозволить передавати інформацію на швидкості до 10 Гбіт.

Мережі п’ятого покоління в Україні

У нас 5G тільки починає свій розвиток. На території країни планується використовувати мережі п’ятого покоління в діапазоні 6 ГГц. В 2021 році повинні провести ряд випробувань для визначення можливостей роботи мереж п’ятого покоління в обраному діапазоні.

До речі, подібні частоти планували використовувати в компанії Apple, де ще восени 2020 року тестували частоти від 6240 до 8236 МГц для оновленої системи Bluetooth. Вона дозволить передавати дані на великій швидкості та короткі відстані.

Сьогодні діапазон 6 ГГц вже використовується в деяких країнах світу для розгортання мереж п’ятого покоління. Він є не найпопулярнішим рішенням, але в нашому випадку тільки так можна впровадити мережі п’ятого покоління.