ПриватБанк, Монобанк и другие: банки обновили условия кредитных каникул

Еще в первые недели войны украинские банки объявили о кредитных каникулах своим клиентам. На схожие условия согласились ПриватБанк, Монобанк, Сбербанк, ПУМБ и другие финансовые организации. Каждый банк ввел каникулы на срок, который считает уместным. К примеру, в ПриватБанке это три месяца (до июня). В Монобанке так называемые каникулы должны были длиться всего месяц (апрель). Но каждый раз условия меняются. Некоторые обновления появились буквально на днях.





Комиссия вернулась, как и кое-где месячные платежи

В сегодняшних кредитных каникулах от банков есть много нюансов, о которых некоторые не знают. Для многих становится неприятным сюрпризом тот факт, что банк, например, снял в первых числах месяца проценты за использование кредита. Притом что этого вроде бы не должны были делать. Пройдемся еще раз по самым популярным банкам и по условиям, которые они создали для клиентов на данный момент.

ПриватБанк

Тут действительно есть кредитные каникулы до 1 июня. Месячный платеж не снимают, никаких процентов не начисляют. Не снимают ежемесячные платежи и по таким продуктам, как “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка”. Но банк возобновил комиссию за пользование кредитными средствами. На некоторое время она была отменена, а сейчас она снова есть в размере 1,7%. Иначе, мол, не будет возможности выполнять обязательства по депозитам.

Монобанк

Этот банк оказался самым хитрым по мнению клиентов, поскольку продолжает снимать ежемесячные проценты за пользование кредитом. Уже не раз на этой почве между клиентами и учреждением образовывался скандал. Оказывается, если у вас есть на счету хоть какие-нибудь деньги (кредитные или собственные), то проценты взыщутся. Если на счету ноль, ничего не снимут и штраф не наложат. Также есть комиссия 1,6% на пользование кредитными деньгами.

Ощадбанк

В Ощадбанке кредитные каникулы действуют только для бизнеса (кроме крупного). Пока нет ни ежемесячных платежей, ни комиссий.

ПУМБ

ПУМБ ввел кредитные каникулы на три месяца с последующим продлением (если и дальше будет продолжаться война). Ежемесячные платежи не отменяли, а просто уменьшили.