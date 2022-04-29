Названі найдешевші кросовери з найменшою витратою пального
Топ-10 позашляховиків від 500 тис. грн, з якими можна економити на пальному.
Не зважаючи на тимчасову відсутність поставок, на ринку нових автомобілів в України поки що не спостерігається значного дефіциту. Вибір кросоверів також доволі широкий, а власники автосалонів навіть не виключають можливість появи нових моделей. Хоча й попит на салонні позашляховики зараз суттєво знизився.
Однак враховуючи дефіцит та постійне здорожчання пального в Україні експерти популярного ресурсу для автомобілістів Auto.ria створили рейтинг позашляховиків із найменшими об’ємами двигунів. Нехай це і не єдиний показник, який впливає на споживання пального, проте від є ледь не найважливішим. Тож українцям, що зібралися придбати машину, варто переглянути список найбільш вигідних кросоверів на ринку.
Очолив список малолітражних позашляховиків найновіший Nissan Juke. Об’єм його двигуна всього 1 літр, а витрати пального на 10 км ходу не перевищують 4,8 літра. Придбати такий автомобіль просто із салону можна орієнтовно за 548 тис. грн.
Другим у рейтингу економних кросоверів став Volkswagen T-Cross. Його 1-літровий двигун витрачає 4,9 л пального на 100 км. При цьому вартість його становить близько 700 тис грн.
На третій сходинці за витратою пального опинився Ford Puma. Цей автомобіль проїжджає сотню на 6 літрах. Ціни ж на нього стартують від 830 тис грн.
Решту місць у рейтингу малолітражок зайняли такі автомобілі:
- Suzuki Ignis: 4,4 л на 100 км, двигун – 1,2 л, вартість – 501 тис. грн;
- Opel Mokka: 4,6 л на 100 км, двигун – 1,2 л, вартість – 641 тис. грн;
- Opel Crossland: 4,7 л на100 км, двигун – 1,2 л, вартість – 618 тис. грн;
- Peugeot 2008: 4,9 л на 100 км, двигун – 1,2 л, вартість – 697 тис. грн;
- DS 3 Crossback: 5,4 л на 100 км, двигун – 1,2 л, варітсть – 930 тис. грн;
- Citroen C3 Aircross: 6,6 л на 100 км, двигун – 1,2 л, вартість – 707 тис. грн;
- Renault Captur: 5,5 л на 100 км, двигун – 1,3 л, вартість –653 тис. грн.