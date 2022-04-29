Названі найдешевші кросовери з найменшою витратою пального

Не зважаючи на тимчасову відсутність поставок, на ринку нових автомобілів в України поки що не спостерігається значного дефіциту. Вибір кросоверів також доволі широкий, а власники автосалонів навіть не виключають можливість появи нових моделей. Хоча й попит на салонні позашляховики зараз суттєво знизився.





Однак враховуючи дефіцит та постійне здорожчання пального в Україні експерти популярного ресурсу для автомобілістів Auto.ria створили рейтинг позашляховиків із найменшими об’ємами двигунів. Нехай це і не єдиний показник, який впливає на споживання пального, проте від є ледь не найважливішим. Тож українцям, що зібралися придбати машину, варто переглянути список найбільш вигідних кросоверів на ринку.

Очолив список малолітражних позашляховиків найновіший Nissan Juke. Об’єм його двигуна всього 1 літр, а витрати пального на 10 км ходу не перевищують 4,8 літра. Придбати такий автомобіль просто із салону можна орієнтовно за 548 тис. грн.

Другим у рейтингу економних кросоверів став Volkswagen T-Cross. Його 1-літровий двигун витрачає 4,9 л пального на 100 км. При цьому вартість його становить близько 700 тис грн.

На третій сходинці за витратою пального опинився Ford Puma. Цей автомобіль проїжджає сотню на 6 літрах. Ціни ж на нього стартують від 830 тис грн.

Решту місць у рейтингу малолітражок зайняли такі автомобілі: