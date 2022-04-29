ПриватБанк, Монобанк та інші: банки оновили умови кредитних канікул

Ще в перші тижні війни українські банки оголосили про кредитні канікули для своїх клієнтів. На подібні умови погодився ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші фінансові організації. Кожен банк запровадив канікули на термін, який вважає доречним. Наприклад, у ПриватБанку це три місяці (до червня). У Монобанку так звані канікули мали тривати лише місяць (квітень). Але щоразу умови змінюються. Деякі оновлення з’явилися буквально на днях.





Комісія повернулася, як і подекуди місячні платежі

В сьогоднішніх кредитних канікулах від банків є багато нюансів, про які дехто не знає. Для багатьох стає неприємним сюрпризом той факт, що банк, наприклад, зняв в перших числах місяця відсотки за користування кредитом. Притому, що цього начебто не повинні були робити. Пройдемося ще раз по найпопулярніших банках, і по умовах, які вони створили для клієнтів на даний момент.

ПриватБанк

Тут дійсно є кредитні канікули до 1 червня. Місячний платіж не знімають, жодних відсотків не нараховують. Не знімають щомісячні платежі й за такими продуктами, як “Оплата частинами” та “Миттєва розстрочка”. Але, банк відновив комісію за користування кредитними коштами. На деякий час її було скасовано, а зараз вона знову є у розмірі 1,7%. Інакше, мовляв, не буде змоги виконувати зобов’язання за депозитами.

Монобанк

Цей банк виявився найхитрішим на думку клієнтів, адже продовжує знімати щомісячні відсотки за користування кредитом. Вже неодноразово на цьому грунті між клієнтами та установою утворювався скандал. Виявляється, якщо у вас є на рахунку бодай якісь гроші (кредитні чи власні), то відсотки стягнуться. Якщо на рахунку нуль, то нічого не знімуть і штраф не накладуть. Також є комісія 1,6% на користування кредитними грішми.

Ощадбанк

В Ощадбанку кредитні канікули діють лише для бізнесу (крім великого). Наразі немає ні щомісячних платежів, ні комісій.

ПУМБ

ПУМБ запровадив кредитні канікули на три місяці з подальшим продовження (якщо й надалі триватиме війна). Щомісячні платежі не скасовували, а зменшили.