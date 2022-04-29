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Сплошные катастрофы: для трех знаков Зодиака скоро наступит “черная полоса”

30.04.2022
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Май сменяет апрель, а Меркурий входит в знак Тельца. Кроме этого, с 30 апреля начинается коридор затемнений. Для некоторых знаков Зодиака это обернется настоящим крахом всех надежд и мечт. Проблемы будут преследовать их, все будет разрушаться и рушиться из рук. То, чего вы добивались годами, может исчезнуть в один момент. Кому стоит запастись терпением на ближайшие несколько дней? Рассказываем.


Близнецы

Вас ждет трудный период на работе. Все будет идти не так, как хотелось и ожидалось. Вскоре вы почувствуете, что у вас опускаются руки и не будете иметь мотивации двигаться дальше. Эмоциональное выгорание совсем близко. Астрологи рекомендуют взять паузу, немного отпустить ситуацию и посмотреть на все под другим углом. В противном случае вы рискуете потерять не только работу, но и гармонию в семье. Не разрешайте рабочим проблемам разрушать атмосферу дома.

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Козерог

Сильные перепады настроения будут сопровождать вас как минимум две недели. На вас навалилось слишком много проблем. Кажется, что вы не справитесь с этим всем. Но не беспокойтесь, это все циклично. Главное, сохраняйте холодный ум и рациональное мышление. По меньше “лишних движений” и ситуация постепенно сама наладится. Вероятно, вас ждет несколько домашних скандалов, а еще конфликт с руководством. Постарайтесь не рубить с плеча.

Водолей

Водолеи любят заниматься самокопанием. В ближайшее время на них нападет великая депрессия. Появятся мысли, что все не так, что все нужно менять. И работа не такая, и место жительства не такое, и даже возможно любимый человек не такой уж любимый. Что ж, только вам решать, что вы хотите и что для вас важно. Астрологи рекомендуют не делать важные решения на эмоциях, ведь вероятно вы пожалеете о содеянном.

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30.04.2022
1 хвилина на прочитання
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