Суцільні катастрофи: для трьох знаків Зодіаку скоро настане “чорна смуга”

Травень змінює квітень, а Меркурій входить в знак Тельця. Крім цього, з 30 квітня починається коридор затемнень. Для деяких знаків Зодіаку це обернеться справжнім крахом всіх надій та сподівань. Проблеми переслідуватимуть їх, все руйнуватиметься та валитиметься з рук. Те, чого ви добивалися роками може зникнути в один момент. Кому варто запастися терпінням на найближчих кілька днів? Розповідаємо.





Близнюки

Вас чекає важкий період на роботі. Все йтиме не так, як хотілося та очікувалося. Незабаром ви відчуєте, що у вас опускаються руки і не матимете мотивації рухатися далі. Емоційне вигорання зовсім близько. Астрологи рекомендують взяти паузу, трохи відпустити ситуацію та подивитися на все під іншим кутом. В протилежному випадку ви ризикуєте втратити не лише роботу, а й гармонію в сім’ї. Не дозволяйте робочим проблемам руйнувати атмосферу вдома.

Ко зеріг

Сильні перепади настрою супроводжуватимуть вас мінімум наступних два тижні. На вас навалилося надто багато проблем. Здається, що ви не впораєтеся з цим всім. Але не хвилюйтесь, це все циклічно. Головне зберігайте холодний розум та раціональне мислення. По менше “зайвих рухів” і ситуація поступово сама налагодиться. Ймовірно вас чекає кілька домашніх скандалів, а ще конфлікт з керівництвом. Постарайтесь не рубати з плеча.

Водолій

Водолії обожнюють займатися самокопанням. Найближчим часом на них нападе велика депресія. З’являться думки, що все не так, все потрібно змінювати. І робота не така, і місце проживання не таке, і навіть можливо кохана людина не така вже й кохана. Що ж, лише вам вирішувати, що саме ви хочете і що для вас важливо. Астрологи рекомендують не робити важливих рішень на емоціях, адже ймовірно ви пошкодуєте про вчинене.