Стало известно, на сколько в Украине подорожают продукты в ближайшее время

В Украине скоро могут существенно подняться в цене продукты питания. Об этом сообщил во время эфира единого марафона украинских телеканалов Денис Марчук, занимающий пост заместителя главы Всеукраинского аграрного совета.





Эксперт отметил, что голод украинцам бояться не стоит, однако подорожание базовых продуктов – это на сегодняшний день процесс неотвратимый. По его предположениям, ценники на продовольственные товары уже через несколько месяцев увеличатся по меньшей мере на 20%.

Среди главных причин роста стоимости продовольственных товаров Марчук назвал трудности с логистикой, а также дорогое горючее. Транспортировка продуктов сейчас существенно усложнилась из-за разрушения дорог, мостов, а кое-где и железнодорожного полотна. Чтобы доставить продукты перевозчикам, приходится объезжать поврежденные участки дороги и опасные населенные пункты, что в свою очередь приводит к значительно большему расходу топлива.

Тем временем газ, бензин и дизель, начавшие дорожать еще до начала войны, сейчас прибавляют в цене ежедневно. Поэтому отражать затраты на довоз продовольствия приходится путем повышения цен.

Еще одним важным фактором, который имеет существенное влияние на уровень цен, является инфляция. За два месяца войны в Украине она выросла до 12%. И это еще не предел. Финансовые аналитики ожидают, что к концу года инфляция в нашей стране составит 20%.

Но, несмотря на все проблемы, которые создала война, аграрии продолжают посевную кампанию и не оставят украинцев без хлеба на столе. Еды будет достаточно, чтобы накормить и население и военных, которые ежедневно рискуя жизнью защищают Украину от оккупантов.

Конечно же, пищевые продукты станут не такими доступными, как до войны. Но базовые продовольственные товары, цены на которые подпадают под государственное регулирование, украинцы всегда смогут приобрести в необходимом количестве и по умеренной стоимости.