В Украине урезали некоторые социальные выплаты

В Верховной Раде принял закон, который упростит процедуру оформления пособия по безработице. Теперь выплаты смогут получать даже лица, официально не расторгшие трудовой договор, или потерявшие часть дохода. Размер этого вида социальной помощи несколько уменьшится.





Согласно законопроекту №7275, принятому 21 апреля, сумма выплат по безработице теперь будет привязана к минимальной зарплате, а не к прожиточному минимуму, как это было раньше. Таким образом, максимальный размер госпомощи лицам, потерявшим работу, составит 9750 грн, то есть 1,5 минимальной заработной платы. В то время как до принятия этого закона безработные могли рассчитывать на ежемесячное содержание до 9924 грн.

Минимальная же сумма соцпомощи по безработице составит 650 грн. Такую выплату будут назначать гражданам, за год до получения статуса безработного имели менее 6 месяцев официального стажа. Если страховой стаж превышал полгода – сумма пособия составит 1800 грн.

Минимальную выплату безработные могут получать, даже если у центра занятости нет достаточной информации об их трудовом стаже. Минимальную помощь будут выплачивать в течение действия военного положения и еще полгода после его отмены. Когда данные о предыдущем стаже безработного будут уточнены, размер социальной помощи будет пересмотрен.

Согласно новой упрощенной процедуре потерявшему работу гражданину не обязательно лично посещать центр занятости для оформления помощи от государства. Для этого ему достаточно сообщить любым доступным способом коммуникации о своем намерении получить статус безработного.

Назначить выплаты по безработице могут даже переселенцам, не имеющим необходимых документов. В этом случае всю необходимую информацию о внутриперемещенных лицах центр занятости будет черпать из реестров местных органов власти.

На помощь могут рассчитывать также граждане, лишившиеся лишь части своего дохода, или по определенным причинам не расторгши договор с работодателем. В то время как украинцы, покинувшие территорию страны более чем на 30 суток, теряют свое право на выплаты по безработице.