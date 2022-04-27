Исторически высокие цены: стало известно, сколько будет стоить топливо в Украине и мире

Война, которая продолжается в Украине, негативно влияет не только на отечественную экономику, но и на мировую. Энергоресурсы дорожают по всему миру, вместе с ними растут цены и на другие товары и услуги. Всемирный банк уже сделал прогноз относительно того, что будет с ценами на топливо в Украине и за границей. Сценарий неутешителен. Цены достигнут своего исторического максимума. В 2022 году они возрастут минимум на 50%, а частично стабилизировать их можно только в 2024 году. Конечно, если война закончится в ближайшее время и не нанесет еще более сокрушительных ударов.





Подорожание многих продуктов будет на 20%-80%

Сельскохозяйственная продукция и металлы подорожают на 20%, и процесс уже запущен. Эталонная нефть Brent уже подорожала, а вскоре ее цена увеличится на 40%, из-за слишком сложной логистики. Один баррель стоит 100 долларов, а это рекордная цена, начиная с 2013 года. Цены на газ и уголь в Европе возрастут на 50% и 80% соответственно.



Все это невероятно негативно отразится на пищевой промышленности. Еда, горючее и удобрение станут рекордно дорогими, если анализировать цены за последние 5-10 лет.

Сколько будет стоить топливо в Украине

За последнюю неделю цены на украинских заправках уже выросли. Бензин подорожал на 20-30 копеек, а вот дизель на более чем гривну. Это не конечное подорожание, так что топливо будет стоить еще дороже. Самым большим шоком для водителей станет цена автогаза. Он может сравниться с ценой на бензин А-95.

К слову, пока украинские цены на горючее ниже европейских, там цены на бензин колеблются от 40-55 грн, а на дизель от 50-60 грн.