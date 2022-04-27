Популярний вид ковбаси визнано найнебезпечнішим: це повільна отрута

Ковбаса — це той продукт, який є на столі майже у кожної другої родини. Українці полюбляють ковбасу будь-яких видів і доволі часто її купують. Дієтологи, лікарі і спеціалісти із здорового харчування стверджують — ковбаса це шкідливий продукт, якою в начебто якісною вона не була. Але якщо вже й купуєте подібні вироби, то вибирайте найменш шкідливі сорти. Експерти рекомендують купувати якісну варену ковбасу, мовляв вона найбезпечніша. І застерігають від вживання напівкопчених ковбас. Це, кажуть, справжня отрута.





Напівкопчена ковбаса шкідлива через спосіб її виготовлення

Напівкопчена ковбаса містить дуже багато канцерогенів. Вони утворюються через те, що таку ковбасу спочатку варять, потім жарять, а наостанок ще й коптять.

Канцерогени — це фактори під впливом яких у людей розвивається ризик утворення злоякісних пухлин. Чи захворіє людина онкологією, чи ні, і наскільки швидко, залежить від стану її здоров’я, імунітету, віку та інтенсивності впливу негативних подразників. Тобто, якщо вживати таку ковбасу на регулярній основі, то ризики дуже збільшуються.

Шкоду несуть й усі інші ковбаси

Якщо напівкопчена ковбаса шкідлива саме канцерогенами, то всі інші і вона в тому ж числі, шкідливі ще й через великий вміст жирів, барвників, підсилювачів смаку та запаху, крохмалю, желатину тощо. Це своєрідна бомба повільної дії. Вважати, що ковбаса це м’ясо, чи тим паче намагатися нею його замінити — груба помилка.

Повністю відмовлятися від ковбаси звісно ж не обов’язково, але слід пам’ятати про безпечні порції. Дозволяється вживати до 50 грамів ковбаси на добу. Більше доза матиме накопичувальний негативний вплив на серце, шлунок та нирки, а також підвищуватиме ризик утворення злоякісних пухлин.