Історично високі ціни: стало відомо, скільки коштуватиме пальне в Україні та світі

Війна, яка триває в Україні, негативно впливає не лише на вітчизняну економіку, а й світову. Енергоресурси дорожчають по всьому світу, разом з ними ростуть ціни й на всі інші товари та послуги. Світовий банк вже зробив прогноз стосовно того, що буде з цінами на пальне в Україні та закордоном. Сценарій невтішний. Ціни досягнуть свого історичного максимуму. У 2022 році вони зростуть мінімум на 50%, а частково стабілізувати їх можливо вдасться лише у 2024 році. Звісно ж, якщо війна закінчиться найближчим часом і не завдасть ще більш нищівних ударів.





Подорожчання багатьох продуктів буде на 20%-80%

Сільськогосподарська продукція та метали подорожчають на 20% і процес вже запущено. Еталонна нафта Brent вже подорожчала, а незабаром її ціна збільшиться на 40%, через надто складну логістику. Один барель коштує 100 доларів, а це рекордна ціна починаючи з 2013 року. Ціни на природній газ та вугілля у Європі зростуть на 50% та 80% відповідно.

Все це неймовірно негативно відіб’ється на харчовій промисловості. Їжа, пальне і добриво стануть рекордно дорогими, якщо аналізувати ціни за останні 5-10 років.

Скільки коштуватиме пальне в Україні

За останній тиждень ціни на українських заправках вже зросли. Бензин подорожчав на 20-30 копійок, а от дизель на більш як гривню. Це не кінцеве подорожчання, тож пальне коштуватиме ще дорожче. Найбільшим шоком для водіїв стане ціна автогазу. Він може зрівнятися з ціною на бензин А-95.

До слова, поки що українські ціни на пальне нижчі ніж європейські, там ціни на бензин коливаються від 40-55 грн, а дизель від 50-60 грн.