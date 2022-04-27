Названы главные ошибки украинцев с деньгами во время войны

Война как никогда ясно показала финансовую неосведомленность некоторых граждан. С первых дней военной агрессии россии они подверглись панике и начали хаотично совершать абсолютно ненужные, а иногда даже опасные операции с деньгами. Ведущий специалист украинского филиала Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов проанализировал основные финансовые ошибки наших соотечественников во время войны.





Операции с валютой

По словам эксперта, многие украинцы совсем не обращают внимания на валютные лимиты Национального банка. В частности, они неоднократно пытались вывезти из страны валюту на сумму более 10 тыс. евро. На самом деле, вывозить такое большое количество денег без декларирования и ряда дополнительных документов от банка просто незаконно.

Невозможно перевести такую сумму валюты за границу и в безналичном формате. Ведь ограничение для международных переводов P2P сейчас составляет 100 тыс. грн в месяц в эквиваленте. А это чуть больше 3 тыс. долларов.

Наличные

Многие украинцы в первые дни войны начали в панике снимать деньги с карточек. Они почему-то были уверены, что во время войны без бумажных денег не обойтись. Но это совсем не так. Банковская система в Украине работает стабильно и в большинстве регионов можно спокойно рассчитываться картой. Поэтому нет необходимости атаковать банкоматы.

Гривны за границей

Еще одной огромной ошибкой украинцев является вывоз за границу наличных в гривнах. В большинстве стран гривну невозможно конвертировать. Исключением является только Польша. В любой другой стране мира ваши сбережения превратятся в обычные бумажки.

В таком случае, нужно еще в Украине положить все деньги на карту Mastercard или Visa. Ими можно рассчитываться практически в любом уголке мира. Следует лишь проверить суточный лимит расходов для вашей карты за границей.

Мошенничество

Многие украинцы сейчас финансово помогают ВСУ и волонтерам. Но важно помнить, что война – это прекрасная возможность нажиться для преступников. Мошенники часто размещают фейковые объявления с призывом помочь и даже создают копии сайтов известных благотворительных организаций, выманивая деньги у доверчивых украинцев. Так что следует тщательно проверять, кому вы отправляете свои кровно заработанные.