В НБУ назвали суммы, которые украинцам разрешается переводить со своих карточек

Национальный банк Украины смягчил правила касательно некоторых видов безналичных операций. В частности, граждане теперь могут проводить переводы Р2Р и операции квази кеш, но только с соблюдением определенных ограничений. Такую информацию на днях обнародовала пресс-служба НБУ.





На международные Р2Р-переводы, то есть переводы с карточки на другую карточку за границу, Нацбанк установил лимит в 100 тыс. грн. в месяц. Причем такое ограничение действует как для гривневой, так и для валютной карты. В случае наличия у гражданина обеих карт, то за месяц он может перевести за границу до 200 тыс грн. В валюте это более 6 тыс. долл.

Что касается quasi cash, для них действует такое же ограничение, как и для переводов. То есть пользователь может пополнить свой электронный кошелек, форекс- или брокерские счета, приобрести криптовалюту и т.п., не более чем на 100 тыс. грн в месяц. Причем совершать квази кэш операции украинцы могут только с помощью своих валютных карточек.

Стоит отметить, что лимит в 100 тыс. грн действует для операций Р2Р и quasi cash одновременно. Таким образом, если владелец карты уже перевел в этом месяце 100 тыс. грн своему родственнику или знакомому за границу, приобрести криптовалюту он сможет только в следующем месяце.

Также Национальный банк на днях снял ограничения на переводы за границу для оплаты лечения, обучения или процедур, которые напрямую связаны со смертью. То есть, на счета клиник, учебных заведений и ритуальных учреждений украинцам разрешается перечислять любые суммы.

В то же время на приобретение товаров для военных нужд лимит увеличили до 400 тыс. грн. А это почти 14 тыс. долл. Таким образом регулятор решил поспособствовать деятельности волонтеров, которые часто рассчитываются собственными карточками за товары, приобретенные для воинов ВСУ.