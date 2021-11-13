Українців попередили про стрибок цін на світло в 2022 році

Наступного року українців чекає чергове підвищення тарифів на світло. Збитковість державних підприємств енергетичної галузі, що зростає з кожним роком, у 2022-му сягне 22 мільярдів гривень. Щоб розрахуватися із заборгованостями вітчизняні енергокомпанії підвищать ціну на електрику для побутових споживачів.





Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже підтримала проект постанови щодо зростання тарифів на передачу енергії вітчизняним постачальником «Укренерго». У 2022 році він збільшиться на 20% та становитиме 352,32 грн за МВт*год.

Варто зазначити, що у попередній редакції документу передбачалося зростання тарифу всього на 11,5%. Тобто ціна за МВт*год не повинна була перевищувати 327,49 грн. Та зміни до проекту внесли безпосередньо перед початком засідання НКРЕКП.

Таке суттєве підвищення ціни на енергоресурс вмотивоване наявністю у підприємства величезних заборгованостей. «Укренерго» повинно виплатити близько 1,5 млрд грн відсотків та саме тіло кредиту у сумі 5,13 млрд грн декільком українським банкам, серед яких «Укргазбанк», «Укрексімбанк» та державний «Ощадбанк». Також у новий тариф енергокомпанія заклала 1,68 млрд грн відсотків за нещодавно випущеними єврооблігаціями.

Таким чином борги «Укренерго», з якими необхідно розрахуватися наступного року, складають майже 22 млрд грн.

Як зазначив голова українського Союзу споживачів компослуг Олег Попенко, електроенергія наступного року неодмінно здорожчає. Причому торкнеться підвищення тарифів не лише бізнесу, але й звичайних побутових споживачів.

«Держава вже не вперше перекладає збитки енергопідприємств, що виникли в результаті неправильного управління та корупції, на плечі українців. У 2022 році ще кілька вітчизняних енергокомпаній поповнять перелік збиткових, тож ріст тарифів на світло найімовірніше продовжиться й у 2023 році», – прокоментував ситуацію експерт.

Олег Попенко підкреслив, що підвищення тарифів для населення є прямим наслідком відсутності професіоналізму в управлінні енергетичною галуззю, як на загальнодержавному рівні, так і на місцях.