Українці заплатять більше 100 євро за зайві квадрати в квартирах

Вже наступного року податок на «зайву» житлоплощу в Україні зросте на 30%. Замість 70,8 грн за кожен квадратний метр понад норму доведеться платити близько 90 грн. Тож власнику квартири із площею у 100 квадратів доведеться покласти 3600 грн у державну скарбницю.





Сплачувати податок за надто просторе житло українців зобов’язує стаття 266 Податкового кодексу. Згідно з приписами закону податкова ставка не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплатні. Платити податок громадянин зобов’язаний лише за ті метри житла, що перевищують норму у 60 квадратів. Якщо ж особа володіє власним будинком, «зайвою» вважається житлоплоща понад 120 кв. м.

Податкова ставка на нерухомість може бути й нижчою за 1,5%. Все залежить від рішення місцевих органів влади. Вони уповноважені зменшити податкову ставку до 1%, та збільшити норму житлової площі на одну особу до 80 кв. м. Та місцеві адміністрації рідко знижують суму податку. Їм це просто невигідно. Адже кошти, які українці сплачують за додаткові метри, надходять саме до місцевих бюджетів.

Ще більший податок на своє нерухоме майно доведеться заплатити громадянам, що володіють квартирами площею понад 300 квадратів, чи будинком, просторішим за 500 кв. м. За таке житло потрібно доплачувати по 25 тис. грн в рік. Тобто якщо українець мешкає у квартири площею 310 квадратів, йому доведеться заплатити податок понад 17, 7 тис. грн за 250 «зайвих» метрів, а на додаток ще й 25 тис. грн річної доплати.

Платити податок на нерухомість необхідно кожного року за рік минулий. Квитанцію громадянам, які мають «зайву» житлову площу, надсилають до 1 липня. Сплатити податок вони зобов’язані протягом 2 місяців з моменту отримання квитанції. Якщо ж громадянин цього не зробить, вже за перший місяць відстрочки платежу йому нарахують пеню в розмірі 10% від суми податку. А злісним неплатникам може загрожувати навіть арешт майна.