Эксперты рассказали, где менять доллары не выгодно и каким будет курс на следующей неделе

Если гуглить курс валют в Украине, то с начала войны табло будет неизменно показывать информацию, что доллар стоит 29,25 грн. Но на практике такого курса практически нигде нет. Этот курс НБУ зафиксировал в начале военного положения, то есть заморозил на неопределенный срок. В свою очередь спекулянты и пункты обмена валют продавали доллар и по 34 гривны, и по 32 грн, (на сегодня). На днях НБУ разрешил и банкам торговать валютой, поэтому курс снова немного пошатнулся. В общем, ситуация меняется каждый день, но, как заявляют эксперты, последняя неделя апреля пройдет на стабильной ноте и курс почти не буде отличатся от текущего.





НБУ понимает все риски и сдерживать курс будет ограничением некоторых операций

Сейчас Национальный банк Украины делает все для того, чтобы снизить отток валюты из страны. Следовательно, начинают вводить некоторые ограничения для физических лиц. Например, установлен лимит в размере 100 000 гривен в месяц на пополнение брокерских счетов, электронных кошельков, форекс-счетов и т.п. То есть, люди могут пользоваться собственной валютой, но в ограниченном объеме. Кроме того, сейчас еще наблюдается достаточно активная помощь от партнеров. То есть резервы пополняются, валюты в стране хватает, поэтому и курс удается сдерживать, но ситуация очень шаткая.

В банках обменивать доллары не выгодно

Разница между ценой покупки и продажи доллара, которая называется спред, самая высокая в банках. Так они пытаются сократить спрос на валюту и улучшить собственное положение. То есть покупать доллар в банке выгодно, а вот продавать не очень. Наиболее оптимальный курс для продажи устанавливают спекулянты и пункты обмена валют, однако купить доллар у них стоит дороже чем в банке.