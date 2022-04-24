Експерти розповіли, де міняти долари не вигідно та яким буде курс наступного тижня

Якщо гуглити курс валют в Україні, то від початку війни табло незмінно показуватиме інформацію, що долар коштує 29,25 грн. Та на практиці такого курсу практично ніде немає. Цей курс НБУ зафіксував на початку воєнного стану, тобто заморозив на невизначений термін.





В свою чергу спекулянти та пункти обміну валют продавали долар і по 34 гривні, і по 32 грн, (станом на сьогодні). На днях, НБУ дозволив і банкам торгувати валютою, тож курс знову трішки похитнувся. Загалом, ситуація змінюється щодня, та як заявляють експерти, останній тиждень квітня пройде на стабільній ноті і значних змін очікувати не варто.



НБУ розуміє всі ризики тож, щоб стримувати курс обмежуватиме деякі операції

Наразі Національний банк України робить все для того, аби зменшити відтік валюти з країни. Відтак, починають вводити деякі обмеження для фізичних осіб. Наприклад, встановлено ліміт у розмірі 100 000 гривень в місяць на поповнення брокерських рахунків, електронних гаманців, форекс-рахунків тощо. Тобто люди можуть користуватися власною валютою, але в обмеженому обсязі. Крім цього, зараз ще спостерігається досить активна допомога від партнерів. Тобто резерви поповнюються, валюти в країні вистачає, тож і курс вдається стримувати, але ситуація дуже хитка.

В банках обмінювати долари не вигідно

Різниця між ціною купівлі та продажу долара, яка називається спред, найвища у банках. Так вони намагаються скоротити попит на валюту, та покращити власне становище. Тобто купувати долар в банку вигідно, а от продавати не дуже. Найбільш оптимальний курс, для продажу встановлюють спекулянти та пункти обміну валют, однак купити долар в них коштує дорожче ніж в банку.