В НБУ назвали суми, які українці можуть переказувати зі своїх карт

Національний банк Україні послабив обмеження на деякі безготівкові операції. Зокрема громадяни тепер можуть здійснювати перекази Р2Р та quasi cash операції, та лише із дотриманням певних обмежень. Таку інформацію днями оприлюднила прес-служба НБУ.





На міжнародні Р2Р-перекази, тобто перекази з карти на іншу карту за кордон, Нацбанк встановив ліміт у 100 тис. грн на місяць. Причому таке обмеження діє як для гривневої, так і для валютної карток. Якщо ж громадянин має і гривневу і валютну карти, то за місяць він може переказати за кордон до 200 тис грн. А це понад 6 тис дол.

Що ж стосується операцій quasi cash, то для них діє таке саме обмеження , як і для переказів. Тобто користувач може поповнити свій електронний гаманець, брокерський рахуноки, придбати криптовалюту тощо, не більше ніж на 100 тис. грн в місяць. Причому здійснювати квазі кеш операції українці можуть лише за допомогою своїх валютних карток.

Варто зазначити, ліміт у 100 тис. грн діє для операцій Р2Р та quasi cash одночасно. Тобто якщо власник карти вже переказав цього місяця 100 тис. грн своєму родичу чи знайомому за кордон, придбати криптовалюту він вже не зможе.

Також Національний банк днями зняв обмеження на перекази за кордон з метою оплати лікування, навчання чи процедур, пов’язаних зі смертю особи. Тобто на рахунки клінік, навчальних закладів та ритуальних установ українцям дозволяється перераховувати будь-які суми.

В той самий час на придбання товарів для військових потреб ліміт збільшили до 400 тис. грн в мысяць. У валюті це понад 13 тис. дол. Таким чином регулятор вирішив посприяти діяльності волонтерів. Адже вони часто розраховуються власними картками за товари, придбані для допомоги воїнам ЗСУ.