В Украине снова изменятся цены на топливо: кое-что рекордно подорожает

С начала войны ситуация с топливом в стране очень неоднозначна. Сначала бензин и дизель сильно подорожали и находились в дефиците. Сейчас дефицит нигде не делся, но цены удалось немного уменьшить с помощью своевременной отмены акциза и уменьшения налогов. Самая большая проблема с дизелем, а точнее с его наличием. Сейчас все дизтопливо идет на посевную и заправку военной техники. Частным владельцам автомобилей приходится долго искать заправку и нередко покупать самые дорогие виды дизтоплива, которые стоят почти по 40 грн/литр. Но вскоре подорожает и все остальное, особенно неприятная новость для тех, кто привык ездить на автогазе.





Очередной перерасчет привел к удорожанию всех видов топлива

В результате апрельского пересчета бензин подорожал примерно на 30 копеек, а вот дизель сразу на гривну. Но больше всего подорожает газ. По предварительным подсчетам, он может стоить так же, как бензин А-95, что является беспрецедентным явлением. Водителям это будет максимально невыгодно, ведь газа всегда нужно больше, чем любого другого вида топлива. Вероятно, от него будут просто отказываться.

Такие изменения в цене эксперты связывают с тем, что сейчас сжиженный газ продается в рекордных количествах. Соответственно, этот спрос и спровоцировал такое подорожание.

Цены на горючее в Европе тоже растут

В европейских странах тоже существенно подорожали все виды горючего. Если вы планируете ехать за границу на собственном автомобиле, то готовьтесь отложить большую часть бюджета именно на горючее. В частности, в Польше бензин А-95 стоит в среднем 46 грн/л, а дизель – 50 грн/литр. В Германии А-95 стоит 64-65 грн/литр, а дизель – 72 грн/литр. В Чехии А-95 стоит 56 грн/литр, а дизель – 59 грн/литр.