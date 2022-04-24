В Україні знову зміняться ціни на пальне: дещо рекордно подорожчає

Від початку війни ситуація з паливом в країні дуже неоднозначна. Спочатку бензин та дизель сильно подорожчали і до всього перебували в дефіциті. Зараз дефіцит ніде не подівся, але ціни вдалося трішки зменшити за допомогою вчасного скасування акцизу та зменшення податків. Найбільша проблема з дизелем, а точніше з його наявністю. Наразі все дизпаливо йде на посівну і на заправку військової техніки. Приватним власникам автівок доводиться довго шукати заправку і нерідко купувати найдорожчі види дизпалива, що коштують майже по 40 грн/літр. Та невдовзі подорожчає й все інше, а особливо неприємна новина для тих, хто звик їздити на газу.





Черговий перерахунок призвів до подорожчання всіх видів палива

В результаті квітневого перерахунку, бензин подорожчав приблизно на 30 копійок, а от дизель одразу на гривню. Але найбільше подорожчає газ. За попередніми підрахунками, він може коштувати так само, як і бензин А-95, що є безпрецедентним явищем. Водіям це буде максимально невигідно, адже газу завжди потрібно більше ніж будь-якого іншого виду палива. Ймовірно від нього просто відмовлятимуться.

Такі зміни в ціні експерти пов’язують з тим, що зараз скраплений газ продається у рекордних кількостях. Відповідно цей попит і спровокував таке подорожчання.

Ціни на пальне в Європі теж ростуть

В європейських країнах теж суттєво подорожчали всі види пального. Якщо ви плануєте їхати закордон власним автомобілем, то готуйтесь відкласти добрячу частину бюджету саме на пальне. Зокрема, в Польщі бензин А-95 коштує в середньому 46 грн/л, а дизель — 50 грн/літр. У Німеччині А-95 коштує 64-65 грн/літр, а дизель 72 грн/літр. У Чехії А-95 коштує 56 грн/літр, а дизель 59 грн/літр.