Не похоже на прошлые годы: синоптики рассказали, какой будет погода в мае 2022 года

Погода в мае 2022 года будет существенно отличаться от прошлых лет. Обычно в мае уже стабильно теплая погода с краткосрочными дождями и грозами. Но в этом году ожидать летнего тепла не стоит.





Температура воздуха в мае 2022 года не будет подниматься выше +19-+20 градусов по Цельсию. Также ожидаются волны похолодания и дожди.

Восток Украины

На востоке май начнется с дождей, пасмурной погоды и похолодания. Ближе к концу первой декады на востоке потеплеет, но уже после 9 мая стоит ждать похолодания.

Середина месяца будет теплой, но уже после 17 мая начнутся дожди, а температура поползет вниз. Последняя декада мая будет дождливой и прохладной.

Северные регионы Украины

Первая неделя мая на севере будет сопровождаться дождями. Температура вряд ли поднимется выше 12 градусов по Цельсию. С 7 по 16 мая погода будет сухой и относительно теплой.

Далее стоит ожидать сильных дождей и понижения температуры до 14 градусов по Цельсию. Последняя неделя будет сухой, но воздух не прогреется более чем до 18 градусов по Цельсию.

Погода на юге

Май в южных регионах Украины начнется с теплой и сухой погоды. Но ожидать летнего тепла не стоит, температура воздуха не будет превышать 15 градусов по Цельсию. Во второй декаде мая температура поднимется до 20 градусов.

Середина месяца будет теплой, но дождливой. А уже ближе к концу мая стоит ожидать похолодания.

Запад Украины

На западе май начнется дождями и похолоданием, даже до 9 градусов по Цельсию. Но уже на второй неделе мая потеплеет до 22 градусов.

Синоптики обещают сильные дожди и похолодание в середин месяца. Последняя декада мая будет сопровождаться сильными осадками и температурой около 15 градусов по Цельсию.