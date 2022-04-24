Не схоже на минулі роки: синоптики розповіли, якою буде погода в травні 2022 року

Погода у травні 2022 року істотно відрізнятиметься від минулих років. Зазвичай у травні вже стабільно тепла погода з короткостроковими дощами та грозами, але цього року чекати на літнє тепло не варто.





Температура повітря в травні 2022 року не підніматиметься вище +19–+20 градусів за Цельсієм. Також очікуються хвилі похолодання та дощі.

Схід України

На сході травень розпочнеться з дощів, похмурої погоди та похолодання. Ближче до кінця першої декади на сході потеплішає, але вже після 9 травня варто чекати на похолодання.

Середина місяця буде теплою, але після 17 травня почнуться дощі, а температура поповзе вниз. Остання декада травня буде дощовою та прохолодною.

Північні регіони України

Перший тиждень травня на півночі супроводжуватиметься дощами. Температура навряд чи підніметься вище 12 градусів за Цельсієм. З 7 по 16 травня погода буде сухою та відносно теплою.

Далі варто очікувати сильних дощів та зниження температури до 14 градусів за Цельсієм. Останній тиждень буде сухим, але повітря не прогріється більш ніж до 18 градусів за Цельсієм.

Погода на півдні

Травень у південних регіонах України розпочнеться з теплої та сухої погоди. Але очікувати літнього тепла не варто, температура повітря не перевищуватиме 15 градусів за Цельсієм. У другій декаді травня температура підніметься до 20 градусів.

Середина місяця буде теплою, але дощовою. А вже ближче до кінця травня варто чекати на похолодання.

Захід України

На заході травень почнеться дощами та похолоданням, навіть до 9 градусів за Цельсієм. Але вже з другого тижня травня потеплішає до 22 градусів.

Синоптики обіцяють сильні дощі та похолодання у середині місяця. Остання декада травня супроводжуватиметься сильними опадами та температурою близько 15 градусів за Цельсієм.