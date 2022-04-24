В Мінагрополітики розповіли, скільки часу ціни в Україні будуть стрімко рости

Нестабільність цін на продукти триватиме ще щонайменше 3-5 років, навіть якщо війна закінчиться найближчим часом. Причина у бажанні багатьох країн нагромадити резерви продовольства про всяк випадок.





Вже зараз Єгипет витрачає більше, аби створити запаси. Інші країни наслідують приклад Єгипту, щоб створити суттєві резерви на випадок, якщо таке станеться знову. Це впливає на ціни. Навіть якщо чудовим чином війна закінчиться вже завтра, ще мінімум три роки ситуація з цінами на продукти не вирівняється. Про це розповів Міністр агрополітики Микола Сольський.

Якщо говорити про Україну, то влада поки не бачить проблем з продовольством. Звичайно, не завжди є можливість довезти ті чи інші продукти до регіонів, які під обстрілами чи окупацією. Та й у магазинах асортимент не такий широкий, як був до війни. Але ситуація поступово налагоджується.

Сольський стверджує, що базових продуктів Україні вистачить на кілька років, а олії навіть на десятиліття. На окремих складах запасів менше, ніж до війни. Але тепер не завжди є сенс поповнювати запаси на колишній рівень, адже багато людей евакуювалися на захід України чи за кордон. Загалом ситуація контрольована і бояться проблем з постачанням продуктів першої необхідності не варто.