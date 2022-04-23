Курс валют еще удивит? Эксперт рассказал, что случится в ближайшее время

Украинцы чуть-чуть расслабились, ведь валюту снова можно покупать и ее цена не взлетела к небесам. Люди ожидали гораздо худших сценариев, ведь еще недавно эксперты говорили, что с нынешними расходами, которые испытывает страна, курс прыгнет до 100 гривен за доллар, как только его “разморозят”.





К счастью, данные прогнозы не сбылись. Сейчас украинцы могут покупать валюту почти по такой же цене, как и до войны. Но действительно ли можно расслабиться? Эксперты говорят, что нет.

В настоящее время спроса на валюту нет, но девальвация гривны продолжается

Эксперты рассказали, что нынешний курс, например, доллара (29,25 грн), удается удерживать благодаря ряду факторов:

Население не покупает валюты, ведь банально не имеет за что. Те, кто слишком сильно паниковал, и хотел обзавестись “зелеными”, купили их еще раньше на черном рынке. Более шести миллионов украинцев выехали заграницу, поэтому спрос снизился еще больше. Из-за снижения доходов, люди наоборот продают валюту, которую имели в виде сбережений.

Кроме того, Украине постоянно поступает финансовая помощь от других государств. Это позволяет избегать дефицита долларов и евро и держать курс на стабильном уровне.

Доллар все равно будет дорожать

По мнению финансового аналитика Андрея Гойлова, девальвация гривни все равно происходит. Инвестиции постепенно уменьшаются, а война продолжается и сумасшедшие расходы тоже. Это неизбежно приведет к удорожанию валюты. Несмотря на то, что НБУ разрешил банкам продавать доллары, на черном рынке курс не изменился. В пунктах обмена валюты и у спекулянтов курс держится на уровне 32-33 гривны за доллар. По мнению эксперта, это та цифра, к которой вскоре дойдут и банки.