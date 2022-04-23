Курс валют ще здивує? Експерт розповів, що трапиться найближчим часом

Українці трохи розслабилися, адже валюту знову можна купувати і її ціна не злетіла до небес. Люди очікували значно гірших сценаріїв, адже ще недавно експерти говорили, що з теперішніми витратами, які зазнає країна, курс стрибне до 100 гривень за долар, як тільки його “розморозять”.





На щастя дані прогнози не збулися. Зараз українці мають змогу купувати валюту майже за такою ж ціною, як і до війни. Та чи дійсно можна розслабитися? Експерти кажуть, що ні.

Зараз попиту на валюту немає, але девальвація гривні продовжується

Експерти розповіли, що теперішній курс, наприклад, долара (29,25 грн), вдається втримувати завдяки ряду факторів:

Населення не купує валюти, адже банально немає за що. Ті хто надто сильно панікував, та хотів обзавестися “зеленими”, купили їх ще раніше на чорному ринку. Понад шість мільйонів українців виїхали закордон, тож попит знизився ще більше. Через зниження доходів, люди навпаки продають валюту, яку мали у вигляді заощаджень.

Крім цього, Україні постійно надходить фінансова допомога від інших держав. Це дозволяє уникати дефіциту доларів та євро, і тримати курс на стабільному рівні.

Долар все одно дорожчатиме

На думку фінансового аналітик Андрія Гойлова, девальвація гривні все рівно відбувається. Інвестиції поступово зменшуються, а війна триває і шалені витрати теж. Це неминуче призведе до подорожчання валюти. Попри те що НБУ дозволив банкам продавати долари, на чорному ринку курс не змінився. У пунктах обміну валюти та в спекулянтів, курс тримається на рівні 32-33 гривні за долар. На думку експерта це та цифра, до котрої незабаром дійдуть і банки.