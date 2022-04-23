Клиентам Монобанка нужно ехать в другие города, чтобы снять деньги: что происходит?

Монобанк — это популярный украинский банк, у которого только один минус: отсутствие собственных отделений. То есть, это банк в телефоне, что во время войны оказалось не слишком удобно. В частности, как только Национальный Банк Украины позволил украинцам снова снимать доллары и покупать валюту, образовались большие очереди среди желающих воспользоваться своими валютными счетами.





Клиенты Монобанка могут воспользоваться отделениями банков-партнеров: “А-Банк” и “Универсал Банк”. Как результат — большие очереди и критическая нехватка валюты на кассах. Люди пытаются заказать деньги раньше времени, но и это у них не получается.

Клиенты попали в безвыходное положение

Сразу несколько человек поделились своими историями на сайте Минфина. Например, мужчина из Житомира неделю пытается снять валюту со своей карты. Сначала он простоял в живой очереди и пошел домой ни с чем. Затем сделал заказ определенной суммы долларов, которые обещали привезти в отделение А-Банка несколько дней, но деньги не привезли. Еще через несколько дней мужчине сказали, что валюту в это отделение привезти не могут, и вообще она доступна только во Львове и Днепре. Мол езжайте туда.

Похожая история и у другого клиента, который хотел снять деньги с депозита, контракт по которому истек. Сумма меньше двух тысяч долларов, заметил мужчина, но и этой суммы сразу в нескольких отделениях его города (название не уточнено) не нашлось. Мол, доллары есть только те, которые банк покупает у людей. То есть, нужно приходить в отделение и надеяться на удачу.

В Монобанке извиняются перед клиентами

В Монобанке только подтвердили тот факт, что доллары можно снять только если они наличествуют в кассе. Пока увы, заказать нужную сумму раньше времени, возможности нет.