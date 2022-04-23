Клієнтам Монобанку потрібно їхати в інші міста, щоб зняти гроші: що відбувається?

Монобанк — це популярний український банк, який має лише один мінус: відсутність власних відділень. Тобто це банк в телефоні, що під час війни виявилося не надто зручно. Зокрема, як тільки Національний Банк України дозволив українцям знову знімати долари, та купувати валюту, утворилися великі черги серед бажаючих скористуватися своїми валютними рахунками.





Клієнти Монобанку можуть скористуватися відділеннями банків-партнерів: “А-Банк” та “Універсал Банк”. Як результат — великі черги та критичний брак валюти на касах. Люди намагаються замовити гроші завчасно, але й це у них не виходить.

Клієнти потрапили у безвихідне становище

Одразу кілька людей поділилися своїми історіями на сайті Мінфіну. Наприклад, чоловік з Житомира тиждень намагається зняти валюту зі свої картки. Спочатку він простояв у “живій” черзі та пішов додому ні з чим. Потім зробив замовлення певної суми доларів, які обіцяли привезти у відділення А-Банку протягом кількох днів, але гроші не привезли. Ще через кілька днів чоловікові сказали, що валюту у це відділення привезти не можуть, та й взагалі вона доступна лише у Львові і Дніпрі. Мовляв їдьте туди.

Схожа історія й у іншого клієнта, який хотів зняти гроші з депозиту, контракт за яким закінчився. Сума менша ніж дві тисячі доларів, зауважив чоловік, але й цієї суми одразу в кількох відділеннях його міста (назва не уточнена) не знайшлося. Мовляв, долари є лише ті, які банк купує у людей. Тобто потрібно приходити у відділення та надіятися на удачу.

В Монобанку вибачаються перед клієнтами

В Монобанку лише підтвердили той факт, що долари можна зняти лише якщо вони є у наявності у касі. Поки що на жаль, замовити потрібну суму завчасно, можливості немає.