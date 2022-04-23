Мошенники начали охотиться на переселенцев: аферу придумали очень реалистичную

Даже во время войны найдется немало людей, желающих нажиться на чужом горе. Казалось бы, как можно воровать деньги у тех, кто и так потерял все убегая от боевых действий. Но, к сожалению, можно. Более того, именно беженцы стали целью мошенников, которые быстро адаптировались к современным реалиям и придумали максимально реалистичную аферу. Как не попасться на крючок? Рассказываем.





Людям приходят смс-сообщения со ссылкой

В последнее время внутренне перемещенным лицам стали приходить сообщения о том, что они могут онлайн оформить выплату, которую государство сейчас выплачивает в качестве пособия. Речь о 2000 гривен в месяц на взрослого и 3000 на детей. В сообщении пишет, что выплату вы можете оформить, перейдя по этой ссылке. Мол, вам нужно будет заполнить краткую анкету, указать данные карты, на которую перечислят деньги и впоследствии принять звонок из банка для подтверждения собственного лица.

Перейдя по ссылке и выполнив инструкцию, люди просто передают свои конфиденциальные данные аферистам, которые используют их в полезных целях. Имея данные карты, они запросто смогут снять с нее деньги.

Помощь можно оформить только в органах местного самоуправления или “Дие”

В настоящее время помощь можно оформить только в центрах социальной защиты населения или в городских или поселковых советах в том населенном пункте, в котором вы остановились и зарегистрировались. Также, Президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что помощь можно будет оформить через “Дию”. Приложение следует обновить, и следить, не появилась ли такая опция.

Заметим, что кроме этой аферы есть и ряд других. В любом случае, что бы вам ни говорили, не передавайте никому личные данные о себе по телефону. А еще лучше сразу сообщите о звонке в полицию.