Шахраї почали полювати на переселенців: аферу придумали дуже реалістичну

Навіть під час війни знайдеться чимало людей, які захочуть нажитися на чужому горі. Здавалося б, як можна красти гроші в тих, хто й так втратив все втікаючи від бойових дій. Але на жаль, можна. Ба більше, саме біженці стали ціллю для шахраїв, які швидко адаптувалися до сучасних реалій та придумали максимально реалістичну аферу. Як не попастися на гачок? Розповідаємо.





Людям приходять смс-повідомлення з посиланням

Останнім часом внутрішньо переміщеним особам почали приходити повідомлення про те, що вони можуть онлайн оформити виплату, яку держава зараз виплачує в якості допомоги. Мова про 2000 в місяць на дорослу людину та 3000 на дітей. В повідомленні пише, що виплату ви можете оформити перейшовши за цим посиланням. Мовляв, вам потрібно буде заповнити коротку анкету, вказати дані картки, на котру перерахують гроші та згодом прийняти дзвінок з банку, для підтвердження власної особи.

Перейшовши за посиланням та виконавши інструкцію, люди просто передають свої конфіденційні дані аферистам, які потім використовують їх у корисних цілях. Маючи дані картки, вони запросто зможуть зняти з неї гроші.

Допомогу можна оформити лише в органах місцевого самоврядування або в “Дії”

Наразі, допомогу можна оформити лише в центрах соціального захисту населення, чи міських або селищних радах в тому населеному пункті, в котрому ви зупинилися та зареєструвалися. Також, Президент України Володимир Зеленський на днях повідомив, що допомогу можна буде оформити через “Дію”. Додаток варто оновити, та слідкувати, чи не з’явилася така опція.

Зауважимо, що крім цієї афери є й ряд інших. В будь-якому разі, що б вам не говорили, не передавайте нікому особистих даних про себе по телефону. А ще краще, одразу повідомте про дзвінок у поліцію.