Предпринимателям в Украине запретят самостоятельно увольнять работников и вынудят заплатить компенсацию

В Раде собираются принять закон, согласно которому предприниматели больше не смогут самостоятельно приостановить действие трудового договора с работником во время войны. Такие действия работодателей будут в обязательном порядке согласовываться с военно-гражданскими администрациями (ВГА) на местах. Если руководящий орган не одобрит такое решение, работники смогут требовать выплаты зарплаты за все время, что они были отстранены от работы.





Нововведения предложила в законопроекте №7251 глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова. Очевидно, таким образом депутат хотела решить спорные моменты принятого недавно закона, который позволил работодателям по своему усмотрению «ставить на паузу» трудовые договора и не платить зарплату работникам во время военного положения. Однако предложенная Третьяковой норма также вызывает немало вопросов.

По новой процедуре предприниматель, который из-за войны войны не может обеспечить функционирование своего бизнеса, должен оформить специальный документ. В этом документе он должен привести конкретные причины необходимости приостановить трудовые договора своих работников. В этом документе работодатель также должен указать, на какой срок прекращает действие договора, количество работников, к которым применяется такая мера, а также условия возобновления действия договора.

Оформленный таким образом документ передается на согласование местного ВГА. Если властный орган не одобрил решение работодателя, то ему придется и дальше платить зарплату своим сотрудникам. Причем все имевшие место ранее случаи приостановки трудовых договоров ВГА также имеет право пересмотреть и отменить. В таком случае временно уволенным гражданам руководитель будет обязан выплатить компенсацию за недополученную заработную плату.

Эксперты оценили новый закон неоднозначно. С одной стороны, руководители не смогут по собственному желанию перестать платить работникам. Для этого нужно будет доказать, что работа их предприятия во время войны действительно невозможна. Но если взглянуть на ситуацию под другим углом, становится очевидным, что необходимость в одобрении решения работодателей военно-гражданской администрацией может привести к коррупции. Ведь отказ ВГА согласовать прекращение трудовых договоров будет обходиться предпринимателям очень дорого.