Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в Украине после войны

Пока реестр недвижимости не работает, в связи с военным положением в Украине. Но, несмотря на это, риелторы все равно время от времени выставляют на продажу разнообразные объекты недвижимости. По ним можно хотя бы ориентироваться, что делается сейчас с ценами на жилье в Украине.





Из-за большого наплыва временно переселенных лиц в западных областях невероятно возросла стоимость аренды. Цены на покупку жилья остались почти такими, как и до войны. Но это ненадолго. Тенденции таковы, что цены значительно возрастут. Квартиры на первичном рынке подорожают минимум на 15–20%. На вторичном тоже.

Все из-за большого спроса на жилье среди переселенцев

Более 10 миллионов украинцев (на сегодняшний день) покинули свои дома из-за активных боевых действий. Да, после войны часть из них сможет вернуться домой, но львиная доля нет. По крайней мере, не так быстро. Территории заминированы, жилье разрушено и чтобы это исправить понадобится минимум один-два года. Государство уже анонсировало строительство нового жилья и выкуп тех квартир, которые есть в наличии у застройщиков. Также очень популярным станет покупать квартиры для будущей сдачи в аренду. Тех украинцев, которые захотят таким образом инвестировать деньги, тоже будет достаточно. В связи с этим и будет происходить рост цен на рынке недвижимости.

Цены уже выросли в Киеве и Львове

По оценкам экспертов, до войны в Киеве квадратный метр в новостройке стоил примерно 34,7 тысячи гривен. В апреле цена стартует от 35,6 тысячи гривен. Во Львове подорожание более существенное. Если до войны квадратный метр стоил 20,9 тысячи гривен, то сейчас это уже почти 24 тысячи гривен. Несмотря на это спрос будет достаточно большим, а значит цены такими, как до войны, вероятно, уже не будут никогда.