Експерти розповіли, як зміняться ціни на нерухомість в Україні після війни

Наразі реєстр нерухомості не працює, у зв’язку з воєнним станом в Україні. Але попри це рієлтори все одно час від часу виставляють на продаж різноманітні об’єкти нерухомості. По них можна принаймні орієнтуватися, що робиться зараз з цінами на житло в Україні.





Через великий наплив тимчасово переселених осіб у західних областях неймовірно зросла вартість оренди. Ціни ж на купівлю житла залишилися майже такими, як і до війни. Та це ненадовго. Тенденції такі, що ціни суттєво зростуть. Квартири на первинному ринку подорожчають мінімум на 15-20%. На вторинному теж.

Все через великий попит на житло серед переселенців

Понад 10 мільйонів українців (станом на сьогодні) покинули свої домівки через активні бойові дії. Так, після війни частина з них зможе повернутися додому, але левова частка ні. Принаймні не так швидко. Території заміновані, житло зруйноване — і щоб це виправити знадобиться мінімум один-два роки. Держава вже анонсувала будівництво нового житла, та викуп тих квартир, які є в наявності у забудовників. Також, дуже популярним стане купувати квартири для майбутньої здачі в оренду. Тих українців, які захочуть таким чином інвестувати гроші, теж буде достатньо. У зв’язку з цим і відбуватиметься ріст цін на ринку нерухомості.

Ціни вже зросли у Києві та Львові

За оцінками експертів, до війни в Києві квадратний метр в новобудові коштував приблизно 34,7 тисяч гривень. У квітні ціна стартує від 35,6 тисяч гривень. У Львові подорожчання суттєвіше. Якщо до війни квадратний метр коштував 20,9 тисяч гривень, то зараз це вже майже 24 тисячі гривень. Незважаючи на це попит буде досить великим, а відтак ціни такими, як до війни ймовірно вже не будуть ніколи.