“Нова пошта” запускає дуже корисну послугу, на котру українці матимуть до 80% знижки

Логістичні оператори України всіляко намагаються підтримувати українців у цей непростий час. Зокрема, ще раніше Укрпошта домовилася з багатьма поштами різних країн світу за безкоштовну доставку посилок з Європи. Цим вже активно користуються і звичайні громадяни і волонтери. Зараз до ініціативи долучилася й “Нова пошта”, щоправда їхня послуга діятиме у зворотному напрямку.





Українцям пропонують навпаки, відправляти посилки за кордон. Опція називається “Речі з дому за кордон”. Відправити посилку з власними речами зі знижкою від 50% до 80% можна у 24 країни світу. Ціна відправлення встановлюватиметься в залежності від ваги посилки, та країни до котрої вона прямує.

До відправлень є ряд вимог

Зауважимо, що максимальна вага відправлення — 70 кг, а габарити 120х80х69 см. Терміни доставки до 6 днів. Розмір знижки залежатиме від ваги, якщо посилка легша ніж 30 кг, то знижка буде більшою.

Є й ряд інших нюансів:

Не можна відправляти речі з бірками та етикетками, лише вживані. Не можна відправляти алкоголь їжу, ліки, електроніку, та горючі матеріали. Не можна відправляти гроші, документи та банківські картки.

Щоб скористуватися послугою, потрібно прийти з речами у будь-яке відділення та спільно з працівником запакувати посилку. Всі речі працівник “Нової пошти” має оглянути та зробити їх опис. Далі потрібно буде заповнити стандартну інформацію, з даними отримувача, його адресою, номером телефону та електронною поштою. Якщо ви відправляєте кілька посилок, чи надто багато речей, працівник Нової пошти згодом зв’яжеться з вами, щоб ви заповнили митний інвойс.

“Відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг складає 800 гривень, до 10 кг – 1200 гривень, а якщо відправити 30 кг – 2000 грн. У тариф не входять можливі мита та податки, що можуть нараховуватися у країні отримання”, – розповіли у “Новій пошті”.