Стало известно, как снять деньги с карты Monobank без комиссий

Монобанк — один из самых популярных банков среди украинцев, но это мобильный банк, у которого нет собственных отделений. Снять деньги с карточек можно, для этого вы можете воспользоваться любым банкоматом, но готовьтесь заплатить комиссию.





В большинстве банкоматов она составляет 0,5% даже если речь идет о ваших собственных деньгах. Нет комиссии только в банках-партнерах: А-банке и Универсал Банке. Но не всегда такие есть в доступности. Если вы снимаете деньги за границей, то снимается комиссия в размере 2%. В Монобанке рассказали, как клиенты могут избежать комиссий. Возможно кому-то эти советы пригодятся, поэтому рассказываем.

Есть минимум два способа снять деньги без комиссии

Если вы не хотите переплачивать, придется оформить себе карту одного из других банков: Izi Bank или Sportbank. Переводы с карты Монобанк на карты этих двух банков проходят без комиссий. Потом, с этих карточек деньги можно снять тоже без комиссий. Правда, и здесь не без подводных камней. Такие манипуляции разрешено проводить всего три раза в месяц и на сумму не более 1000 гривен. Если вы будете продолжать, то появится комиссия от 1% до 2% от суммы, которую вы снимаете.

Монобанк перестал обслуживать некоторых клиентов

В банке сообщили, что закрывают счета всех проживающих на территории России, Беларуси, Северной Кореи, Сирии и Эритреи, или являются гражданами этих стран. Мол, они поддерживают страну-агрессора, а значит, не могут продолжать сотрудничество с украинским банком. Еще раньше ограничить доступ к услугам Моно хотели для жителей Крыма, ЛНР и ДНР, но впоследствии было сделано исключение для тех лиц, которые приехали на эти территории до вторжения России в Украину.