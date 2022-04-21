Обмінники наживаються на українцях: де краще купувати долари

Українцям знову дозволили купувати долари та євро в банках. Від початку війни це було заборонено з метою попередити надлишковий попит та спровокувати значне подорожчання долара.





Але зараз ситуація контрольована, тож на касі банку запросто можна обміняти гривні. Можна це зробити й в інших місцях: наприклад, у обмінниках або на чорному ринку у так званих “валютчиків”. Однак обираючи два останні варіанти пам’ятайте про ряд ризиків. Ви можете не лише переплатити, а й купити фальшивки. Експерти дають поради, як не натрапити на валютні махінації, та не втратити свої кровно зароблені.

В обмінниках часто “граються” з цінами

Якщо ви вибираєте для купівлі валюти такий собі пункт обміну у вигляді кіоску, то добре дивіться на ціни. Річ у тім, що подібні організації завжди виставляють курс трішки вищим, ніж в банку. Крім цього, в вечірній і нічний час курс буде ще вищим. А якщо кіоск розташований в центрі, біля вокзалу, чи автовокзалу то там ціни будуть ще вищими. Ця різниця в цінах називається “спред” і саме на ній заробляють такі пункти. Вигідніше буде обмінювати гроші десь у спальних районах, де потік людей менший, а відтак ціни точно трішки нижчі.

В спекулянтів на чорному ринку ціни лояльніші, але експерти не рекомендують купувати тут великі суми. Вам запросто можуть підсунути фальшивку і ви навіть цього не помітите. Довести звісно ж нічого не вдасться.

В банках безпечно, але допустимі суми для купівлі дуже обмежені

Банки в даному випадку виграють, адже тут всі купюри перевірені, курс зафіксований та реальний без націнок. Однак є проблема, банк не завжди має у наявності велику суму, навіть якщо мова лише про декілька сотень. Якщо ви хочете купити кілька тисяч доларів, треба замовляти їх завчасно.