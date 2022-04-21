Стало відомо, як зняти гроші з картки Monobank без жодних комісій

Монобанк — один з найпопулярніших банків серед українців, але це мобільний банк, який немає власних відділень. Зняти гроші з карток звісно ж можна, для цього ви можете скористуватися будь-яким банкоматом, але готуйтесь заплатити комісію.





У більшості банкоматів вона становить 0,5% навіть якщо мова про ваші власні гроші. Немає комісії лише у банках-партнерах: А-банку, та Універсал Банку. Та не завжди такі є у доступності. Якщо ж ви знімаєте гроші закордоном, то знімається комісія у розмірі 2%. У Монобанку розповіли, як клієнти можуть уникнути комісій. Можливо комусь ці поради стануть у нагоді, тож розповідаємо.

Є мінімум два способи зняти гроші без комісії

Якщо ви не хочете переплачувати, доведеться оформити собі картку одного з інших банків: Izi Bank або Sportbank. Перекази з картки Монобанк на картки цих двох банків відбуваються без комісій. Потім, з цих карток гроші можна зняти теж без комісій. Щоправда й тут не без підводних каменів. Такі маніпуляції дозволено проводити лише тричі на місяць і на суму не більше 1000 гривень. Якщо ви продовжуватимете, то появиться комісія від 1% до 2% від суми, яку ви знімаєте.

Монобанк перестав обслуговувати деяких клієнтів

В банку повідомили, що закривають рахунки всіх, хто живе на території Росії, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї, або є громадянами цих країн. Мовляв, вони підтримують країну-агресора, а отже не можуть продовжувати співпрацю з українським банком. Ще раніше, обмежити доступ до послуг Моно хотіли для мешканців Криму, ЛНР та ДНР, але згодом було зроблено виключення для тих осіб, які приїхали на ці території до вторгнення Росії в Україну.