В скором времени в “Дии” можно будет оформить еще одну выплату

В Украине люди, сбежавшие с территорий, где ведутся или велись тяжелые бои, получают денежную помощь. В настоящее время государство выплачивает 2000 гривен в месяц на взрослого и 3000 гривен на ребенка. Деньги можно оформить в ЦНАПах и органах социальной защиты населения в тех городах или селах в которых переселенцы остановились. В учреждение нужно явиться лично, зарегистрироваться и предоставить работникам соцзащиты номер банковского счета, на который будут приходить деньги. Но уже с 20 апреля выплату можно было оформить через “Дию”. Это мол очень удобно, ведь не придется отстаивать, часто с маленькими детьми, длинные очереди.





Об этом официально сообщил Владимир Зеленский

Об этом на своей странице сообщил Владимир Зеленский. Также он добавил, что для тех, кто эвакуировался из опасных регионов, будут развернуты специальные пункты социальной помощи. Они будут размещаться прямо на железнодорожных вокзалах.

Кроме этой выплаты, в “Дии” можно оформить и ряд других. В частности, в приложении украинцы могут стать на учет в Центре занятости и оформить пособие по безработице. На нее претендуют все, кто имеет страховой стаж, или выпускники учебных заведений, только недавно получившие диплом. Выплата по безработице рассчитывается индивидуально и колеблется в пределах 650–9234 грн.



Также, в “Дии” предприниматели могут подать заявку на помощь в размере 6500 грн, за каждого трудоустроенного ими переселенца. В марте эти деньги выплачивались людям, потерявшим бизнес или работу, но это стало накладно для бюджета. Теперь их выплачивают тем, кто предоставляет людям свободную вакансию. Это хорошо отражается на экономике и дает дополнительный стимул для предпринимателей создавать новые рабочие места.