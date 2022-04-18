Значна частина українців може не платити у громадському транспорті: про кого мова?

Попри те, що в країні війна і економіка дуже в плачевному стані, та різного роду пільги ніхто не скасовував. Відтак, в громадському транспорті й надалі безкоштовно можуть їздити більш, як десять категорій українців. Серед них:





Пенсіонери за віком. Кожне місто самостійно встановлює час коли проїзд безкоштовний. Подекуди це лише ранкові години, а подекуди весь день. Учасники бойових дій, люди, які постраждали під час Революції Гідності. Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, або особи, які брали участь в її ліквідації. Мова про категорії 1 і 2. Особи з інвалідністю, та особи які їх супроводжують (не більше одного супровідника). Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової поліції, служб цивільного захисту, державної пожежної охорони. Батьки військового, який зник або помер під час бойових дій. Діти з багатодітних сімей. Жертви нацистських переслідувань. Реабілітовані.

В транспорті потрібно пред’явити документ, який підтверджує вашу приналежність до певної категорії.

Польща змінила правила безкоштовного проїзду для українців

Ще донедавна, всі українці, які перебувають на території Польщі, мали право безкоштовно їздити на громадському транспорті. Достатньо було лише пред’явити паспорт. З 1 квітня правила змінилися, і тепер безкоштовно можуть їздити лише ті, хто перетнув кордон після 24 лютого. Пільгою можуть скористуватися жінки та діти, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають інвалідність, або чоловіки старше 60 років. Якщо ж ви хочете їхати з Польщі в іншу країну, то отримаєте безкоштовний квиток лише до останньої зупинки на території Польщі. Далі діятимете за правилами іншої країни.