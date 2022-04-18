Значительная часть украинцев может не платить в общественном транспорте: о ком речь?

Несмотря на то, что в стране война и экономика очень в плачевном состоянии, разного рода льготы никто не отменял. Следовательно, в общественном транспорте и дальше бесплатно могут ездить более десяти категорий украинцев. Среди них:





Пенсионеры по возрасту. Каждый город самостоятельно устанавливает время, когда проезд бесплатный. Кое-где это только утренние часы, а кое-где весь день. Участники боевых действий, люди, пострадавшие во время Революции Достоинства. Люди, получившие инвалидность в результате войны. Граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, или лица, участвовавшие в ее ликвидации. Речь о категориях 1 и 2. Лица с инвалидностью, и сопровождающие их лица (не более одного сопроводителя). Ветераны военной службы, органов внутренних дел, полиции, налоговой полиции, служб гражданской защиты, государственной пожарной охраны. Родители военного, пропавшего или умершего во время боевых действий. Дети из многодетных семей. Жертвы нацистских преследований. Реабилитированные.

В транспорте нужно предъявить документ, подтверждающий вашу принадлежность к определенной категории.

Польша сменила правила бесплатного проезда для украинцев

Еще недавно, все украинцы, которые находятся на территории Польши, имели право бесплатно ездить на общественном транспорте. Достаточно было только предъявить паспорт. С 1 апреля правила изменились, и теперь бесплатно могут ездить только те, кто пересек границу после 24 февраля. Льготой могут воспользоваться женщины и дети, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие инвалидность, или мужчины старше 60 лет. Если вы хотите ехать из Польши в другую страну, то получите бесплатный билет только до последней остановки на территории Польши. Дальше будете действовать по правилам другой страны.