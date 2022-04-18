Значительная часть украинцев может не платить в общественном транспорте: о ком речь?
Несмотря на то, что в стране война и экономика очень в плачевном состоянии, разного рода льготы никто не отменял. Следовательно, в общественном транспорте и дальше бесплатно могут ездить более десяти категорий украинцев. Среди них:
- Пенсионеры по возрасту. Каждый город самостоятельно устанавливает время, когда проезд бесплатный. Кое-где это только утренние часы, а кое-где весь день.
- Участники боевых действий, люди, пострадавшие во время Революции Достоинства.
- Люди, получившие инвалидность в результате войны.
- Граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, или лица, участвовавшие в ее ликвидации. Речь о категориях 1 и 2.
- Лица с инвалидностью, и сопровождающие их лица (не более одного сопроводителя).
- Ветераны военной службы, органов внутренних дел, полиции, налоговой полиции, служб гражданской защиты, государственной пожарной охраны.
- Родители военного, пропавшего или умершего во время боевых действий.
- Дети из многодетных семей.
- Жертвы нацистских преследований.
- Реабилитированные.
В транспорте нужно предъявить документ, подтверждающий вашу принадлежность к определенной категории.
Польша сменила правила бесплатного проезда для украинцев
Еще недавно, все украинцы, которые находятся на территории Польши, имели право бесплатно ездить на общественном транспорте. Достаточно было только предъявить паспорт. С 1 апреля правила изменились, и теперь бесплатно могут ездить только те, кто пересек границу после 24 февраля. Льготой могут воспользоваться женщины и дети, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие инвалидность, или мужчины старше 60 лет. Если вы хотите ехать из Польши в другую страну, то получите бесплатный билет только до последней остановки на территории Польши. Дальше будете действовать по правилам другой страны.