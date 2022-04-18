Незабаром в “Дії” можна буде оформити ще одну виплату

В Україні люди, які втекли з територій, де ведуться або велися важкі бої, отримують грошову допомогу. Наразі держава виплачує 2000 гривень в місяць на дорослого та 3000 грн на дитину. Гроші можна оформити в ЦНАПах, та органах соціального захисту населення в тих містах, чи селах в котрих переселенці зупинилися. В установу треба з’явитися особисто, зареєструватися і надати працівникам соцзахисту номер банківського рахунку на котрий приходитимуть гроші. Та вже з 20-го квітня, виплату можна було оформити через “Дію”. Це мовляв дуже зручно, адже не доведеться відстоювати, часто з малими дітьми, довжелезні черги.





Про це офіційно повідомив Володимир Зеленський

Про це на своїй сторінці повідомив Володимир Зеленський. Також він додав, що для тих хто евакуювався з небезпечних регіонів буде розгорнуто спеціальні пункти соціальної допомоги. Вони розміщуватимуться прямо на залізничних вокзалах.

Крім цієї виплати, в Дії можна оформити й ряд інших. Зокрема, в додатку українці можуть стати на облік у Центрі зайнятості, та оформити допомогу по безробіттю. На неї претендують всі, хто має страховий стаж, або випускники навчальних закладів, які лише нещодавно отримали диплом. Виплата по безробіттю розраховується індивідуально і коливається в межах 650-9234 грн.

Також, в “Дії” підприємці можуть подати заявку на допомогу у розмірі 6500 грн, за кожного працевлаштованого ними переселенця. В березні ці гроші виплачувалися людям, які втратили бізнес або роботу, але це стало накладно для бюджету. Тож тепер їх виплачують тим, хто надає людям вільну вакансію. Це гарно відображається на економіці, і дає додатковий стимул для підприємців створювати нові робочі місця.