В Украине хотят вне очереди проверить работу ФЛП и предприятий во время войны

Несмотря на военное положение, в Украине могут возобновить внеплановые проверки бизнеса. Речь идет о визитах представителей Минсоца с целью выявления на предприятиях нарушений трудового законодательства. Соответствующий законопроект уже зарегистрировала глава профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова.





Авторами документа, кроме уполномоченной по вопросам социальной политики Третьяковой, являются еще два десятка депутатов из фракции «Слуга народа». В зарегистрированном 5 апреля проекте закона номер 7251 содержится предложение восстановить государственный контроль за соблюдением трудового кодекса. Сделать это авторы собираются путем внедрения внеплановых проверок ФЛП и других предпринимателей. Причем начать рейды они хотят немедленно, то есть еще до отмены военного положения.

Появление такого законопроекта вызвало негативную реакцию юристов. В частности, Татьяна Ященко, партнер юридической компании ExpatPro, назвала инициативу Третьяковой настоящим нонсенсом. Ведь еще в первые дни войны украинское правительство приняло постановление, запрещающее все плановые и внеплановые проверки бизнеса до отмены военного положения.

Применять меры государственного надзора можно только в отдельных исключительных ситуациях. Например, если государственным органам стало известно о завышении определенным предприятием цен на социально значимые товары.

Напомним, что введение государственных проверок во время войны – не первая сомнительная инициатива Галины Третьяковой. Недавно глава парламентского комитета по вопросам соцполитики также предложила расширить перечень причин для увольнения работников. В частности, депутат хочет позволить работодателям разрывать трудовые договора из-за невозможности обеспечивать работу предприятия во время войны.

Эта идея Третьяковой, которую поддержали еще 22 нардепа, также выглядит не слишком уместной. Эксперты считают, что работодатели смогут использовать этот закон так, как им будет удобно. Например, если компания в результате военных действий потеряла свой офис, ее руководитель может временно организовать дистанционную работу для своего коллектива и никого не увольнять. А может просто объявить о несостоятельности продолжить работу и оставить без дохода десятки, или даже сотни работников в разгар войны.