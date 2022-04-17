Почти 10 000 грн в месяц: как оформить пособие по безработице во время войны?

С начала войны очень многие потеряли работу. Некоторые остались без каких-либо средств к существованию. Правительство предусмотрело это, власти уже выделили более 1,3 миллиарда гривен на пособие по безработице. Оформить его могут все, у кого есть, по крайней мере, какой-то страховой стаж. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, а оформить ее можно дистанционно через приложение “Дия”.





Помощь можно оформить в “Дии”

Теперь, чтобы получать пособие по безработице, не обязательно идти в Центр занятости. Всё можно оформить онлайн. Для этого следует авторизироваться в Дии, подать заявку на регистрацию и заполнить анкету. Выберите любой удобный для вас Центр занятости, без привязки к вашему месту регистрации или проживанию. Прикрепите номер счета, на который будут перечислены средства, и выберите периодичность их зачисления. Средства могут поступать дважды в месяц или по вашему желанию только один раз. После того, как заявка будет обработана, с вами дополнительно свяжется работник Центра занятости и проконсультирует о дальнейших действиях: поиске работы и т.д.

На выплату претендуют не все

Получать помощь могут только лица, имеющие страховой стаж. Исключение — молодые люди, только недавно получившие диплом и физически не успевшие наработать стаж. Размер пособия высчитывается индивидуально: минимальная выплата составляет от 650 до 1000 гривен, а максимальная – 9924 грн. В общем, приблизительный расчет выглядит так:

Если меньше двух лет стажа, то выплата будут начисляться как 50% к средней зарплате. От 2 до 6 лет стажа – 55%. От 6 до 10 лет – 60%. Более 10 лет – 70%.

Конечно, чем больше стаж и выше была зарплата, тем больше будет и помощь.

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