Майже 10 000 грн на місяць: як оформити допомогу по безробіттю під час війни?

Від початку війни дуже багато людей втратили роботу. Дехто залишився без будь-яких засобів для існування. Уряд передбачив це, влада вже виділила понад 1,3 мільярда гривень на допомогу безробітним. Оформити її можуть всі, в кого є принаймні якийсь страховий стаж. Розмір виплати розраховується індивідуально, а оформити її можна дистанційно, через додаток “Дія”.





Допомо г у можна оформити в “Дії”

Тепер, щоб отримувати допомогу по безробіттю не обов’язково йти у Центр зайнятості. Все можна оформити онлайн. Для цього, слід авторизуватися в “Дії”, подати заявку на реєстрацію та заповнити анкету. Виберіть будь-який зручний для вас Центр зайнятості, без прив’язки до вашого місця реєстрації, або проживання. Прикріпіть номер рахунку, на який будуть перераховуватися кошти, та виберіть періодичність їх зарахування. Кошти можуть надходити двічі на місяць, або за вашим бажанням лише один раз. Після того, як заявка буде оброблена, з вами додатково зв’яжеться працівник Центру зайнятості, та проконсультує про подальші дії: пошук роботи тощо.

На виплату претендують не всі

Отримувати допомогу можуть лише ті особи, які мають страховий стаж. Виключення — молоді люди, які лише нещодавно отримали диплом і фізично не встигли напрацювати стаж. Розмір допомоги вираховується індивідуально: мінімальна виплата становить від 650 до 1000 гривень, а максимальна — 9924 грн. А загалом, приблизний розрахунок виглядає так:

Якщо менше двох років стажу, то виплата нараховуватимуться, як 50% до середньої зарплати. Від 2 до 6 років стажу — 55%. Від 6 до 10 років — 60%. Більше 10 років — 70%.

Звісно, чим більший стаж та вищою була зарплата, тим більшою буде й допомога.

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