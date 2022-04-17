Эксперты рассказали, дефицит каких продуктов нам грозит и что будет с ценами в ближайшее время

Первая паника, заставлявшая людей опустошать полки магазинов, уже прошла. Ситуация с продуктами несколько стабилизировалась. В некоторых областях, ассортимент практически такой же, как и до войны. Чуть меньший выбор в супермаркетах Киевской области, и в городах, где шли тяжелые бои. Ну и самая плохая ситуация на Востоке, а именно в городах, временно оккупированных. В некоторых населенных пунктах люди могут приобрести только один вид крупы, растительное масло, некоторые овощи, муку, то есть далеко не все, что входит в стандартную потребительскую корзину. Однако эксперты заявляют, что это не связано с дефицитом продуктов. Все, что нужно есть в наличии. Проблемы с логистикой и импортными поставками.





Дефицита не будет, но возможны перебои с поставками и рост цен

По прогнозам экспертов, дефицита на продукты питания не будет. Однако будут наблюдаться значительные ценовые колебания. В частности, ощутимо подорожают овощи. Молодой картофель, помидоры, зелень, капуста, огурцы — все это до войны выращивали в основном на Херсонщине, Закарпатье, Запорожье, то есть в регионах, где сейчас невозможно что-то сажать. В Закарпатье в этом году тоже ничего не высаживают. Все возможные поля засеивают зерновыми. Усложняет ситуацию с овощами и то, что порты Черного моря заблокированы. Большинство же овощей доставляли в Украину из Турции, Израиля или Египта. То есть овощи — это единственная категория товаров, которым может грозить временный дефицит.

Что касается всех других продуктов питания, то их цена вырастет исключительно из-за трудностей с логистикой, но проблем с их наличием в Украине не будет.

После войны может сильно подорожать хлеб

Сейчас цена на хлеб и зерновые сильно увеличилась во многих странах мира. Все потому, что Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна, а все поставки заблокированы. Но как только порты будут открыты, и мы снова сможем поставлять зерно заграницу, там хлеб будет снижаться в цене. У нас же, напротив, вырастет. Ожидается, что цена увеличится примерно на 10-15%.

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