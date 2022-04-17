Експерти розповіли, дефіцит яких продуктів нам загрожує та що буде з цінами найближчим часом

Перша паніка, яка змушувала людей спустошувати полиці магазинів, вже минула. Ситуація з продуктами трохи стабілізувалася. В деяких областях, асортимент практично такий же, як і до війни. Трохи менший вибір у супермаркетах на Київщині, та в містах, де точилися важкі бої. Ну і найгірша ситуація на Сході, а саме в містах, які є тимчасово окупованими. В деяких населених пунктах люди можуть придбати лише один вид крупи, олію, деякі овочі, борошно, тобто далеко не все, що входить у стандартний споживчий кошик. Та експерти заявляють, що це не пов’язано з дефіцитом продуктів. Все, що потрібно є у наявності. Проблеми з логістикою та імпортними поставками.





Дефіциту не буде, але можливі перебої з поставками та ріст цін

За прогнозами експертів, дефіциту на продукти харчування не буде. Однак спостерігатимуться значні цінові коливання. Зокрема, відчутно подорожчають овочі. Молода картопля, помідори, зелень, капуста, огірки — все це до війни вирощували здебільшого на Херсонщині, Закарпатті, Запоріжжі, тобто в регіонах, де зараз неможливо щось садити. На Закарпатті цьогоріч теж нічого не висаджують. Натомість, всі можливі поля засіюють зерновими. Ускладнює ситуацію з овочами й те, що порти Чорного моря заблоковані. А більшість овочів доставляли в Україну з Туреччини, Ізраїлю чи Єгипту. Тобто овочі — це чи не єдина категорія товарів, яким може загрожувати тимчасовий дефіцит.

Щодо всіх інших продуктів харчування, то їх ціна зросте виключно через труднощі з логістикою, але проблем з їх наявністю в Україні не буде.

Після війни може сильно подорожчати хліб

Зараз, ціна на хліб та зернові сильно збільшилась у багатьох країнах світу. Все через те, що Україна є одним з найбільших експортерів зерна, а всі поставки заблоковані. Але, як тільки порти будуть відкритими, і ми знову зможемо поставляти зерно закордон, там хліб знижуватиметься в ціні. В нас же, навпаки зросте. Очікується, що ціна збільшиться приблизно на 10%-15%.

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