Для четырех знаков Зодиака следующие два месяца станут непрерывной “черной полосой”

Астрологи говорят, что в мае и июне будет наблюдаться соединение Нептуна и Юпитера в Рыбах. Это спровоцирует ряд проблем для четырех знаков Зодиака. Им буквально не повезет во всем. Трудности будут подстерегать на каждом шагу. Проблемы будут сменять друг друга с катастрофической скоростью. Кому нужно хорошо запастись терпением? Рассказываем.





Рак

Родившиеся под этим знаком очень чувствительны и имеют хорошо развитую интуицию. Однако сейчас она будет их постоянно подводить. Депрессивные настроения, апатия ко всему происходящему все это будут испытывать Раки в течение следующих, минимум двух, месяцев. Это настроение может спровоцировать пристрастие к алкоголю, проблемы на работе и в личной жизни. Не падайте духом, старайтесь держать себя в руках. Этот период не продлится долго.

Скорпион

Этот знак потерпит крах в финансовом плане. Будут большие проблемы с деньгами. Возможно, придется влезть в долги. Не принимайте рискованных решений и не совершайте поспешных поступков. А еще, уделяйте внимание семье, ведь из-за временных финансовых затруднений вы можете полностью забыть о родных и в результате потерять еще и их.

Стрелец

Стрельцы рискуют потерять все, над чем они много работали. Возможно, придется строить все с нуля. Это, конечно же, поколеблет их моральный дух и сделает очень раздражительными. Чрезмерная эмоциональность станет причиной частых конфликтов со второй половинкой. Смотрите на вещи здраво, не забывайте о критическом мышлении и возможно удастся разгрести все проблемы уже к середине лета.

Лев

Львам будет “везти” на пустые обещания, невыполнимые проекты, и фальшивые бизнес-предложения. Уже в мае будет риск потерять большую сумму средств, поэтому изрядно думайте прежде чем во что-то инвестировать. Пик черной полосы придется на конец мая, а вот в июне дела постепенно пойдут вверх.

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