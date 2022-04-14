Для чотирьох знаків Зодіаку наступних два місяці стануть безперервною “чорною смугою”

Астрологи говорять, що в травні та червні спостерігатиметься з’єднання Нептуна та Юпітера в Рибах. Це спровокує ряд проблем для чотирьох знаків Зодіаку. Їм буквально не щаститиме у всьому. Труднощі підстерігатимуть на кожному кроці. Проблеми змінюватимуть одна одну з катастрофічною швидкістю. Кому треба добряче запастися терпінням? Розповідаємо.





Рак

Народжені під цим знаком дуже чутливі та мають гарно розвинену інтуїцію. Однак зараз вона їх постійно підводитиме. Депресивні настрої, апатія до всього, що навколо відбувається, все це відчуватимуть Раки протягом наступних, мінімум двох, місяців. Цей настрій може спровокувати пристрасть до алкоголю, проблеми на роботі та в особистому житті. Не падайте духом, намагайтесь тримати себе в руках. Цей період не триватиме довго.

Скорпіон

Цей знак потерпить краху в фінансовому плані. Будуть великі проблеми з грішми. Можливо доведеться влізти у борги. Не приймайте ризикованих рішень, та не робіть поспішних вчинків. А ще, приділяйте увагу сім’ї, адже через тимчасові фінансові труднощі ви можете повністю забути про рідних і в результаті втратити ще й їх.

Стрілець

Стрільці ризикують втратити все, над чим вони багато працювали. Можливо доведеться будувати все з нуля. Це звісно ж похитне їх моральний дух, та зробить дуже дратівливими. Надмірна емоційність стане причиною частих конфліктів з другою половинкою. Дивіться на речі тверезо, не забувайте про критичне мислення і можливо вдасться розгребти всі проблеми вже до середини літа.

Лев

Левам “щаститиме” на пусті обіцянки, нездійсненні проекти, та фальшиві бізнес-пропозиції. Вже в травні буде ризик втратити велику суму коштів, тому добряче думайте перш ніж у щось інвестувати. Пік “чорної смуги” припаде на кінець травня, а от у червні справи поступово підуть вгору.

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