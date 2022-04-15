Стало відомо, хто і як може збільшити власну пенсію, якщо стажу не вистачає

У зв’язку з оновленою пенсійною реформою, пенсійний вік в Україні збільшено. У 2022 році у віці 60 років вийти на пенсію можуть ті, в кого є 29 років стажу. У наступному році треба буде мати вже 30 років стажу. І так, стаж збільшуватиметься на 1 рік аж до 2028 року включно. Звісно, в кого немає потрібної кількості напрацьованих років можуть претендувати на мінімальну виплату розміром у 2100 грн. Та чи можна отримувати більше? А тим паче, якщо допрацювати необхідну кількість років не виходить через стан здоров’я. Редакція видання “На пенсії” пише, що можна.





Редакція відповіла на лист однієї з читачок та розповіла їй про одну “хитрість”

До редакції написала жінка, яка вперше працевлаштувалася ще у 1976 році. У 2002 у неї трапився інсульт внаслідок чого вона отримала інвалідність 3-ї групи. Зараз жінка претендує на пенсію розміром у 2100 гривень, але хотіла б отримувати більше. В Пенсійному фонді їй сказали, що перерахунок можливий, якщо вона офіційно допрацює ще 3 роки (зараз в жінки стаж 26 років). Працевлаштуватись офіційно наразі неможливо, тож чи є інші варіанти? На це редакція видання “На пенсії” порадила жінці оформити пенсію за інвалідністю, додавши наступне:

“Тоді до стажу додатково зарахують період від дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. У цьому разі загальний стаж становитиме понад 30 років, а виплата з 1 березня – близько 2300 гривень”, – порадив фахівець.

Можливо це візьме на озброєння ще хтось із людей, в котрих ситуація аналогічна.

Змінено правила отримання пенсій на окупованих територіях

Додамо також про зміну правил отримання пенсій на територіях, які є тимчасово окупованими, або там ведуться тяжкі бої. Всі гроші будуть переведені на рахунки Ощадбанку. В кого є картка Ощадбанку зможуть отримувати пенсію одразу ж на неї. Всім іншим треба протягом трьох місяців звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку на території України, та забрати гроші. Додатково потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

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