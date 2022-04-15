Средств не хватает: что будет с денежной помощью, которую обещали вынужденным переселенцам?

В марте Правительство анонсировало помощь в размере 6500 грн всем, кто потерял свой бизнес или официальную работу, из-за боевых действий. Заявки на получение денежных средств можно было оформить в Дии. Программа действовала до конца марта, и многие из вынужденных переселенцев не успели подать заявку. Люди интересуются, будет ли продолжена программа, на что в Правительстве ответили, что нет. На это банально не хватает денег. Помощь размером в 6500 грн продолжат выплачивать, но не переселенцам, а работодателям, которые будут брать последних на работу. Таким образом, власти хотят стимулировать предпринимателей открывать новые рабочие места, а переселенцев искать работу.





Работать нужно ради поддержки экономики

В Кабмине озвучили печальную статистику, мол даже в тех регионах, где достаточно спокойно, количество свободных вакансий с началом войны сильно сократилось. Предприниматели не рискуют брать на себя ответственность и нанимать новых работников. В то же время сразу сотни тысяч украинцев остались без работы. Просто так выплачивать им пособие, к сожалению нет возможности. А вот если бы бизнес работал и платил налоги, это было бы гораздо лучше.



Именно поэтому, программу “еПоддержка” полностью изменили, и теперь 6500 будет получать работодатель за каждого трудоустроенного переселенца. Эти деньги предприниматель может использовать для выплаты зарплаты, или для уплаты налогов.

Все остальные выплаты сейчас в силе и начисляются стабильно

Заметим, что отменена только эта помощь, все остальные выплаты, которые получают переселенцы, будут продолжать выплачивать. Для того чтобы получить обещанную помощь, нужно обратиться в уполномоченные органы в городе или населенном пункте в котором вы остановились. Это отделы социальной защиты населения или поселковые, сельские или городские советы. На выплату претендуют люди, выехавшие с временно оккупированных территорий или тех, где ведутся бои.

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